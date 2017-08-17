Di Marzio: "Kalinic ha comunicato alla Fiorentina di volere solo il Milan. No secco all'Everton"

Il centravanti croato non si presenterà più all'allenamento della Fiorentina" così l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio su Sky Sport

Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato di Sky Sport Gianluca di Marzio Kalinic ha in testa solo il Milan, queste le sue parole: "Ieri sera il calciatore ha saputo dello stop della trattativa e ha deciso di non allenarsi, adesso non ha più intenzione di allenarsi con i viola. Ha avuto rassicurazioni dal Milan sul buon esito della trattativa e così Kalinic ha comunicato alla Fiorentina che non andrà all'Everton"