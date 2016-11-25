Martusciello: "Dobbiamo giocare come contro la Fiorentina. Avevamo colmato il gap attraverso personalità e gioco"

Per battere il Milan dobbiamo giocare come fatto nel primo tempo contro la Fiorentina. Così avevamo colmato la differenza con i viola

Dalla sala stampa dell'Empoli ha parlato l'allenatore Martusciello, queste le sue parole alla vigilia della partita contro il Milan di domani sera: "Per battere il Milan, dobbiamo ripartire dalla personalità e dal nostro gioco con cui avevamo eliminato il gap con la Fiorentina soprattutto nel primo tempo. Spero che i ragazzi possano confermare quel comportamento, dobbiamo passare attraverso la voglia di stupire se vogliamo salvarci" ha concluso Martusciello.