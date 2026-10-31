Martorelli: "Paratici non credeva di trovarsi in questa situazione, ma ora è giusto criticarlo"
Il procuratore ha parlato della Fiorentina e del suo mercato
Il procuratore sportivo Giocondo Martorelli ha preso la parola durante la trasmissione Trentesimo Minuto su Italia7 per analizzare il momento in casa Fiorentina:
«L'avvio della sessione estiva della Fiorentina sembrava promettente, grazie all'arrivo di diversi giovani interessanti su cui poter fare un buon lavoro. La fase conclusiva del calciomercato ha preso però un'altra piega, portando alternative che non si sono rivelate all'altezza di elementi come Mandragora e Kean.»
Il momento della difesa e la sfida con l'Atalanta
Per quanto riguarda la fase difensiva, l'agente ha sottolineato:
«Ci si attendeva un rendimento nettamente superiore dalla retroguardia, mentre invece la squadra continua a concedere troppe reti. Conquistare i tre punti ieri avrebbe rappresentato un'impresa eccezionale, considerando la forza dell'Atalanta.»
Le pressioni sulla dirigenza e il lavoro del DS
Infine, Martorelli si è espresso sulla posizione del direttore sportivo viola Paratici:
«Nel mondo del calcio contano solo i risultati, non c'è da meravigliarsi. Quando si effettuano investimenti così importanti e i frutti non arrivano, contestazioni e perplessità diventano inevitabili. A suo tempo, di fronte a determinate contestazioni, Pradè scelse la via delle dimissioni avendo preso atto dei propri sbagli. Credo proprio che Paratici non avrebbe mai figurato di ritrovarsi in un contesto simile.»