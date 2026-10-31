Martorelli: "Paratici non credeva di trovarsi in questa situazione, ma ora è giusto criticarlo"

Il procuratore sportivo Giocondo Martorelli ha preso la parola durante la trasmissione Trentesimo Minuto su Italia7 per analizzare il momento in casa Fiorentina:

«L'avvio della sessione estiva della Fiorentina sembrava promettente, grazie all'arrivo di diversi giovani interessanti su cui poter fare un buon lavoro. La fase conclusiva del calciomercato ha preso però un'altra piega, portando alternative che non si sono rivelate all'altezza di elementi come Mandragora e Kean.»

Per quanto riguarda la fase difensiva, l'agente ha sottolineato:

Infine, Martorelli si è espresso sulla posizione del direttore sportivo viola Paratici:

«Nel mondo del calcio contano solo i risultati, non c'è da meravigliarsi. Quando si effettuano investimenti così importanti e i frutti non arrivano, contestazioni e perplessità diventano inevitabili. A suo tempo, di fronte a determinate contestazioni, Pradè scelse la via delle dimissioni avendo preso atto dei propri sbagli. Credo proprio che Paratici non avrebbe mai figurato di ritrovarsi in un contesto simile.»