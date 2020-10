Nazione, Martinez Quarta in Italia: può essere già convocato per la gara contro lo Spezia

Lucas Martinez Quarta è già in Italia, precisamente a Roma, sembra per avere il permesso di soggiorno da regolare. Il difensore non effettuerà visite mediche, si dovrà sottoporre solamente ad un tampone, visto che essendo in Nazionale ne aveva già fatti tre. Da domani il neo acquisto della Fiorentina potrà allenarsi insieme ai suoi compagni, potrebbe dunque arrivare per lui la prima convocazione in maglia viola già contro lo Spezia. Lo scrive La Nazione.

