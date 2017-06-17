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Marotta: "Bernardeschi è un talento, ma al momento non è un obiettivo della Juventus"

L'amministratore delegato bianconero smentisce le voci circa un interessamento della Juventus per il numero 10 della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 giugno 2017 12:02
Marotta: "Bernardeschi è un talento, ma al momento non è un obiettivo della Juventus" -
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Beppe Marotta, amministratore delegato della Juventus, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport: "Bernardeschi: un talento. Se la Juve c’è? Al momento no".

Prosegue facendo chiarezza su un altro talento più volte accostato ai bianconeri: "Spinazzola subito alla Juve? No, giusto che faccia ancora esperienza, come Caldara".

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