Marinozzi sicuro: "La Fiorentina è fragile, ma non lotterà per la salvezza perchè è più forte"
Il telecronista ha parlato dei viola di Vanoli
Sul suo canale YouTube, il giornalista di DAZN Andrea Marinozzi ha condiviso una breve valutazione sulla Fiorentina, escludendola dal gruppo delle formazioni che dovranno lottare per non retrocedere in questa stagione.
Il punto di vista di Marinozzi «Concordo nel non inserire la Fiorentina tra le squadre impegnate nella corsa salvezza di quest'anno in Serie A. Ora, al rientro dalla pausa e fino a Natale, può ritrovare il ritmo che tutti si aspettavano dai viola, in particolar modo dopo il risultato di parità ottenuto con la Juventus».
Fragilità «Ritengo in ogni caso che la Fiorentina mostri parecchia vulnerabilità, in modo particolare sul piano difensivo. Confido però che riesca a dare maggiore regolarità ai propri risultati».