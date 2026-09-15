Marinozzi: "Mastantuono è di un livello superiore rispetto agli altri. Però deve essere più imprevedibile"

II giornalista e telecronista, Andrea Marinozzi, ha parlato così a Cronache di Spogliatoio di Franco Mastantuono

Ecco le parole di Andrea Marinozzi a Cronache di Spogliatoio: "Mastantuono mi è piaciuto ma deve ancora crescere. Secondo me è ancora prevedibile nelle giocate, sai che va sul sinistro, ma alla fine ti frega lo stesso.

Per diventare più forte dovrà ampliare la varietà delle giocate e delle soluzioni con il pallone, anche se poi c'è chi quella giocata l'ha fatta per una carriera facendo benissimo, penso a Robben. Ma deve trovare le soluzioni alternative per aumentare l'imprevedibilità, anche se già oggi è di un livello superiore rispetto a tanti giocatori della Serie A.