Marino: “La Fiorentina ha fatto una scelta fantastica con Palladino. Mi complimento con Pradè”

Il direttore sportivo Pierpaolo Marino è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, dove ha parlato della mancata convocazione di Bonaventura in Nazionale e della scelta su Palladino come successore di Vincenzo Italiano sulla panchina della Fiorentina. Le sue parole:

“Bonaventura non convocato in Nazionale? Mi ha sorpreso la mancata convocazione di Jack. Però il c.t ha tutto il diritto di fare le sue scelte, però i risultati potranno dire chi aveva ragione. Rinnovo con la Fiorentina? Secondo me, per come l’ho visto combattere con la Fiorentina, gettando il cuore oltre l’ostacolo, mi dà l’idea che voglia rimanere, che sia molto legato ai colori viola. Mi dispiace che la Fiorentina ci abbia rinunciato nella fase finale ad Atene, perché l’esperienza era un momento topico e l’esperienza è fondamentale in campo internazionale. Palladino? Scelta fantastica, è uno di quei giovani allenatori che sta dimostrando che la scuola di Coverciano sforna tecnici non solo preparati, ma anche con idee nuove. Mi complimento con Pradè che credo lo abbia scelto. Fa dell’aggressività, dell’intensità, dell’ampiezza del gioco le caratteristiche del suo progetto tattico”.