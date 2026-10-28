Marianella: "Ho fiducia nella Fiorentina, contro l'Atalanta inizia un nuovo campionato per i viola"

Il telecronista ha parlato della Fiorentina e del Viola Park

Dalla splendida cornice del Viola Park, Massimo Marianella è intervenuto ai canali ufficiali della società gigliata per presentare il prossimo impegno di Youth League tra i giovani della Fiorentina e il Septemvri Sofia.

Il celebre giornalista ha esordito esaltando la cantera viola: «Ho seguito passo dopo passo la cavalcata della Primavera culminata nello scudetto della passata stagione. Il vivaio della Fiorentina vanta una qualità certificata e rarissima in Europa, paragonabile solo a colossi come Ajax o Sporting Lisbona: i tifosi e il club devono esserne immensamente fieri».

Parlando poi della competizione europea, Marianella ha sottolineato: «Partecipare a un torneo internazionale di questo livello deve riempire d'orgoglio, considerando anche che rappresenta l'unico palcoscenico UEFA per i colori viola in questa stagione. E poi c'è Croci: vederlo in campo è sempre uno spettacolo».

Il Viola Park e il futuro

Non poteva mancare un passaggio sul quartier generale gigliato: «La vera ragion d'essere di uno dei centri sportivi più avveniristici e all'avanguardia del pianeta è proprio questa: forgiare campioni e lanciare nuovi talenti. Viaggiando molto per l'Europa, ho potuto constatare di persona che il Viola Park rappresenta ormai il nuovo punto di riferimento e lo standard d'eccellenza».

La Prima Squadra e la svolta

Spostando l'attenzione sui grandi, l'analisi si è concentrata sulla fase di transizione vissuta dalla formazione maggiore: «Siamo all'alba di un ciclo inedito, inaugurato da profondi cambiamenti. Voltare pagina non è mai semplice; la prima fase della gestione tecnica non ha dato i frutti sperati, ed è per questo che il ritorno di un volto familiare potrà dare un contributo fondamentale. La squadra ha affrontato una nuova preparazione atletica, un carico di lavoro che all'inizio si fa sentire e richiede tempo per carburare. Ciononostante, sono estremamente fiducioso: la risalita può decollare a partire dal match contro l'Atalanta. Si sta faticosamente trovando la quadratura del cerchio, ma serve dare stabilità a un undici titolare ben delineato».

Infine, uno sguardo alla sfida imminente contro i bergamaschi: «Abbiamo bisogno di punti, così come del resto ne ha bisogno l'Atalanta. All'interno di questo percorso di maturazione, però, la Fiorentina è chiamata a una prova di grande spessore, e sono certo che il pubblico di casa farà la sua parte per spingere la squadra».