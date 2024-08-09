Marianella: "De Gea grande colpo della Fiorentina, arricchisce la Serie A e la storia dei portieri viola"

Il noto telecronista ed esperto di calcio inglese Massimo Marianella ha parlato tramite il proprio profilo X dell'operazione che ha portato De Gea a vestire la maglia della Fiorentina, queste le sue p...

Il noto telecronista ed esperto di calcio inglese Massimo Marianella ha parlato tramite il proprio profilo X dell'operazione che ha portato De Gea a vestire la maglia della Fiorentina, queste le sue parole: "Grande colpo della Fiorentina! De Gea arricchisce la nostra Serie A oltre che la storia dei grandi portieri viola (Sarti Albertosi Superchi Galli Toldo Frey) È 7°per presenze nella storia dello United con 8 trofei vinti più Europa League e Supercoppa Europea con l'Atletico Madrid. Tutti trofei da titolare!"

AD GENOA SU GUDMUNDSSON

https://www.labaroviola.com/blazquez-gudmundsson-ci-ha-detto-che-vuole-andare-alla-fiorentina-ma-in-questo-momento-non-vogliamo-cederlo/263563/