Marelli: "Il gol di Bremer è buono, il difensore colpisce il pallone con la spalla e non di braccio"

Le decisioni arbitrali del recente scontro diretto tra Fiorentina e Juventus continuano a far discutere. Per fare chiarezza sugli episodi più controversi del match diretto dall'arbitro Colombo, l’ex fischietto di Serie A Luca Marelli è intervenuto ai microfoni di Toscana TV, fornendo un'analisi dettagliata sui singoli episodi.

Il primo episodio finito al centro del dibattito riguarda le proteste bianconere per un contatto di braccio in area da parte del difensore viola Joao Mario. Su questo punto, il giudizio di Marelli è netto:

«Quella sul tocco di braccio di Joao Mario è una dinamica dalla risoluzione piuttosto semplice. L'arto si trova in posizione larga, quasi perpendicolare rispetto al corpo, rendendo il gesto punibile con la massima punizione. Il calciatore aveva tutto il tempo per evitare l'impatto con il pallone: il calcio di rigore andava accordato senza esitazioni».

Marelli si è poi soffermato sul secondo intervento a rischio di Oulaï e sulle perplessità nate attorno alla rete siglata dal difensore brasiliano della Juventus.

La validità del gol di Bremer: «Nonostante lo stesso Bremer avesse il timore di aver toccato la sfera con il braccio, le inquadrature dal retroporta chiariscono ogni dubbio: l'impatto è avvenuto a piena spalla, rendendo la rete del tutto legittima».

L'analisi dell'ex arbitro si è conclusa con la valutazione sul gol annullato a Dragusin sugli sviluppi di un calcio da fermo, promossa a pieni voti da Marelli:

«La cancellazione del gol a Dragusin è una decisione sacrosanta: in quella circostanza l'arbitro Colombo è stato bravissimo. Il problema principale sui calci d'angolo è il grande affollamento in area, che rende difficile trovare la posizione ideale per valutare. Colombo aveva la visuale completamente sgombra e ha ravvisato la spinta a due mani, netta, ai danni di Bremer un istante prima che la palla finisse in rete».