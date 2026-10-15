Mareggini: "Ho visto giocare Martinez dell'Inter e a Firenze c'è chi critica De Gea? Mi si gonfia la vena"

L'ex portiere della Fiorentina, Gianmatteo Mareggini è intervenuto ai microfoni di Radio Firenze Viola, per parlare della situazione portiere in casa viola

Ecco le parole di Mareggini ai microfoni di Radio Firenze Viola: "Leggo notizie molto confortanti su quello che sta facendo Martinelli. Per la porta non si può puntare su un singolo portiere perché ci sono tanti imprevisti in una stagione, Martinelli è il portiere del futuro ed è giusto che sia così, ma è altrettanto giusto tutelarsi.

Ho visto Martinez dell'Inter e poi c'è chi critica De Gea, mi si gonfia la vena e non capisco più nulla. Non mi piace che sia venuto fuori il nome del portiere giovane come Beltran e lo si metta in correlazione all'età di De Gea e al fatto che lo spagnolo abbia sbagliato a Marassi, non è una lettura che fa del bene alla squadra.

Tutti hanno già dimenticato che contro il Napoli, De Gea è stato il migliore in campo, poi dopo 3 settimane, il mezzo dubbio di Genoa fa dimenticare tutto, io non trovo equilibrio in questo ragionamento. Il portiere spagnolo, per le sue qualità non si deve discutere, soprattutto se la domanda la rivolgete ad un portiere come me, io direi di guardare in altri reparti.

L'arrivo Beltran non deve chiudere l'ipotesi Martinelli in viola, è a lui che sarà dato il futuro della porta, lui ora sta facendo il suo percorso e ne verrà fuori rafforzato".