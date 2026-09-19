Mareggini: "Grosso ha deluso, non ha capito Firenze al contrario di Vanoli che ci conosce bene"

L'ex portiere ha parlato dell'esonero di Grosso

Ospite del programma 30° Minuto su Italia7, l'ex portiere della Fiorentina e noto sostenitore viola Gianmatteo Mareggini ha condiviso le sue riflessioni sullo stato di forma della squadra e sui recenti eventi in casa gigliata.

Un'atmosfera indimenticabile per il Centenario Richiamando le emozioni legate alla ricorrenza del Centenario viola, Mareggini ha commentato: «Celebrare il Centenario è stato qualcosa di straordinario, un'esperienza che ci ha riportato dritti agli anni in cui scendevamo in campo. Rivedersi in spogliatoio al fianco di campioni del calibro di Batistuta, Baggio, Mutu, Toni e del mio grande amico Toldo è stato incredibile. Sembrava quasi che il tempo si fosse fermato a quando eravamo poco più che diciottenni e condividevamo lo spogliatoio».

Il confronto panchina: il paragone tra Grosso e Vanoli Spostando poi l'attenzione sulle dinamiche attuali della squadra, l'ex estremo difensore ha analizzato il recente avvicendamento tecnico: «Ritengo che sotto la gestione Grosso la criticità principale fosse soprattutto di natura psicologica. Avevo aspettative elevate, ma l'impressione è che Grosso non sia mai riuscito a calarsi nella realtà fiorentina. Al contrario, Vanoli trae un grosso vantaggio dal fatto di conoscere già bene questo ambiente. Paolo preme sui giocatori per tirare fuori da loro la massima intensità, mentre la Fiorentina di Grosso tendeva a un atteggiamento decisamente troppo rinunciatario e attendista».