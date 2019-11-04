Marco Bucciantini: "Ok il 3/5/2, ma se manca uno tra Chiesa e Ribery deve giocare Vlahovic"

Un Bucciantini molto diretto su Radio Bruno Toscana.

Marco Bucciantini ha appena parlato a Radio Bruno Toscana:

"Con tutta la rosa a disposizione, la Fiorentina può giocarsela con chiunque. Il Parma ieri ci ha messo in difficoltà a tratti con i ritmi lenti e difendendo bassi. Male poi Boateng, giocare falso nove sotto ritmo è molto difficile. La soluzione ottimale è il 3-5-2, perchè ci ha portato dall'ultima posizione alla parte sinistra della classifica, ma quando manca uno tra Chiesa e Ribery deve giocare Vlahovic".