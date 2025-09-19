Marchesi critico: "Serve il vero Kean o i gol continueranno a mancare. Fagioli? Bravo ma incompiuto, gli occorre più concretezza."

L'ex Fiorentina si è espresso sui problemi in casa viola, soffermandosi sul digiuno di gol di Kean e il ruolo di Fagioli

L'ex centrocampista della Fiorentina Rino Marchesi, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio".

Sull'importanza di Kean: "C’è bisogno che stia bene Kean, lui è uno che può fare gol in tutte le partite. In generale è difficile dire se mi aspettavo di più dalla squadra, di sicuro Pioli è uno che saprà portare la Fiorentina a certi livelli”.

Sul centrocampo: "A centrocampo sembra ancora da trovare la quadra. Dipende molto dalla qualità dei giocatori e dall’importanza che Pioli dà al sistema tattico, secondo come vuol giocare. L’importante è che si riesca a difendere bene e a fare qualche gol in più rispetto a quanto visto finora”.

Sul rendimento di Fagioli: “Ne parlavano bene, ha fatto delle buone partite. È ancora un giocatore che deve finalizzare il lavoro che fa. Deve ancora arrivare a certi livelli, ha bisogno anche dell’importanza dei compagni che lo possono aiutare

Riguardo il suo impiego da mezzala: "Sì, l’idea era questa. Dovrebbe essere così. Speriamo. Così da fare in modo che sia un giocatore sia per l’attacco, sia per il centrocampo dove bisogna mettere tutto quello che si ha”.