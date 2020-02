Queste le parole rilasciate da Moreno Mannini ex calciatore della Samp a Radio Bruno: “Samp? Dopo la vittoria con il Torino è carica, con la Fiorentina sarà una gara complicata, all’inizio avevano altri obiettivi i due club. Se la Fiorentina dovesse perdere entrerebbe in crisi. Hanno fatto un ottimo mercato, lì l’ambiente è molto carico, può aiutare la squadra in questi momenti. Chiesa somiglia molto a suo babbo, come lui quando si ingobbisce è un gran pericolo”.