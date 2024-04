Mandragoran decide con una gran botta dalla distanza la semifinale d’andata con l’Atalanta

Fiorentina che approccia subito bene la partita. Al 6′ Kayode sorprende la difesa dell’Atalanta con una rimessa laterale, pesca Beltran che non riesce a colpire il pallone il quale termina tra le braccia di Carnesecchi. All’11’ Beltran riceve in area, facendo sponda per Nico Gonzalez, l’argentino se la sposta sul detro e mette un tiro-cross al centro. Al 24′ ci prova Beltran, calcio d’angolo battuto dalla sinistra, palla che finisce al centro dell’area di rigore, Beltran ci prova di destro, respinge con i piedi Carnesecchi. Un minuto più tardi tiro-cross pericoloso di Nico con Belotti che non riesce per un soffio ad arrivare. A 29′ Miranchuk ammonito per fallo ai danni di Parisi. Al 31′ sassata di Mandragora, gol bellissimo dalla trequarti, tiro di collo sinistro e palla che si stampa sul palo ed entra. Al 42′ ripartenza pericolosa della Fiorentina, Kouamé la guida, poi scarica per Nico che dopo una serpentina prova il tiro a giro, palla fuori.

Al 55′ ammonito Mandragora per fallo su Holm. Al 57′ Carnesecchi dice no al 2-0 per la Fiorentina, ottima parata sul colpo di testa di Nico Gonzalez. Al 63′ ancora pericoloso Nico Gonzalez ma Carnesecchi tiene in vita la Dea. Al 68′ pericolosa la Fiorentina con Belotti, chiude in angolo Ederson. Al 69′ occasione per Ranieri sulla sponda di Belotti, il difensore della Fiorentina da due passi tira fuori. Al 71′ una serie di occasioni da entrambe le parti. Al 79′ ammonizione per De Roon. All’81’ ammonito Kouame.