Mandragora: “Voglio esultare sotto la Fiesole. Firenze piazza ambiziosa, grande onore essere alla Fiorentina”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno direttamente dal ritiro austriaco della squadra viola, Rolando Mandragora ha parlato dei temi caldi in casa Fiorentina: “Che Fiorentina vedo? Stiamo lavorando bene e i nuovi, me compreso, stanno entrando nei meccanismi del mister. Ora continuiamo a lavorare“.

NUOVI ARRIVATI “Ho trovato giocatori di livello e ne sono arrivati altrettanti. Dobbiamo continuare a lavorare bene e raggiungere nuovi obiettivi“.

POCHI GOL “Devo ambire a fare più gol. Anche su questo sto lavorando con il mister e con lo staff“.

CONDIZIONE “Stiamo lavorando e mettendo benzina utile per gli impegni che ci aspettano e per farci trovare pronti all’inizio del campionato“

ITALIANO “Sono concetti nuovi rispetto a quelli a cui ero abituato, molto offensivi, di verticalità e di cambio gioco che sto apprendendo con il tempo e con il lavoro“.

TIFOSI “Ho trovato una piazza ambiziosa e calorosa. È un grande onore e un piacere essere un nuovo giocatore della Fiorentina“.

CONFERENCE “Sarà un tour de force, stiamo lavorando per questo. Dobbiamo pensare step by step. Abbiamo visto che saremo teste di serie, ma in Europa tutte le partite sono difficili, dobbiamo farci trovare pronti”.

ESULTANZA “Vorrei esultare con la Fiesole“