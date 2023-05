Mandragora vede il bicchiere mezzo pieno: “Quando non riusciamo a vincere, è importante non perdere”

La Fiorentina non è riuscita ad uscire dall’Arechi con i tre punti contro la Salernitana dell’ex Paulo Sousa. Rolando Mandragora affida ad un post su Instagram il suo pensiero sulla gara di ieri. Di seguito quanto scritto dal centrocampista viola: “Quando non riusciamo a vincere,è importante non perdere! Un altro punto conquistato, guardiamo avanti!”.