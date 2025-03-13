Mandragora: "La terza finale ci passa per la testa, vogliamo arrivarci per avere un esito diverso"

Mandragora ha parlato di un'ipotetica terza finale della Fiorentina in Conference League, sottolineando come sia l'obiettivo della squadra

Rolando Mandragora, centrocampista della Fiorentina, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport al termine della gara contro il Panathinaikos. Queste le sue parole, riportate da TMW: "Volevamo indirizzare la partita, partendo forte. Abbiamo lavorato dopo Napoli per avere un approccio feroce, sono molto contento perché l'abbiamo voluta dal primo minuto e ce la siamo meritata".

La spinta del pubblico ha fatto la differenza?

"I tifosi non hanno mai fatto mancare il loro apporto, è così da quando sono arrivato a Firenze ce li teniamo stretti e ce li godiamo".

Come ti trovi con Cataldi e Fagioli?

"Il centrocampo a tre mi piace molto, abbiamo due ottimi palleggiatori come Cataldi e Fagioli che ci permettono di uscire dal basso, l'abbiamo fatto molto bene nel primo tempo ma un po' meno nel secondo. Mi trovo molto bene, riusciamo a coprire meglio il campo e ad essere aggressivi, è un sistema nel quale mi trovo molto bene.

Volete la terza finale consecutiva?

"La terza finale è un pensiero che ci passa per la testa, siamo rimasti male e stiamo lavorando per arrivare anche in questa e avere un finale diversa. Vogliamo arrivarci, sono tutte partite molto difficili".

Prima o poi segnerai anche gol brutti?

"Spero di farne qualcuno più semplice, i gol sono tutti importanti".