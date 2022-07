Mandragora: “Fiorentina ha puntato con forza su di me. Vogliamo confermarci in Europa. Impressionato da Nico”

Intervenuto ai microfoni di Dazn direttamente dal ritiro di Moena, Rolando Mandragora ha fatto il punto sulla situazione della Fiorentina in vista del prossimo campionato: “Ci stiamo allenando bene a Moena, con grande entusiasmo. Ho trovato una squadra con grande entusiasmo e voglia di lavorare”.

OBIETTIVO GOL “Il piede si sta scaldando, spero che quest’anno mi possa togliere delle belle soddisfazioni dal punto di vista realizzativo, sto lavorando anche per questo. Quanti? Mi tengo basso. spero almeno 3 di farli”.

SCELTA “La Fiorentina è la squadra che ha creduto di più in me, col Torino che aveva un’opzione che non ha esercitato. Ho scelto in maniera semplice perché la Fiorentina ha puntato con forza su di me, e sono felice di questa scelta. Qui c’è grande ambizione da parte della società e della piazza”.

ASPETTATIVE “Mi aspetto una stagione all’altezza delle aspettative. Dobbiamo lavorare molto duramente, con tre competizioni che andremo ad affrontare e farle bene. Sarei contento se a fine stagione la Fiorentina dovesse riuscire a confermarsi, quindi ad entrare ancora in Europa”.

ITALIANO “Gli piace lavorare con tanto entusiasmo al mister, si lavora molto e sui dettagli, curando tutto, cosa che mi piace molto”.

MODELLO “Mi piace molto Casemiro. A me è sempre piaciuto fare il play, ma sono duttile, posso fare più ruoli, come ad esempio la mezz’ala”.

CRESCITA. “Con Juric sono cresciuto, è un amante del lavoro che sa come migliorare i propri calciatori. Lavora molto sui dettagli, mi ha fatto giocare a tutto campo, ha tanti punti di forza”.

TIFO “Una squadra del cuore ce l’ho, è il Napoli, sono di lì, ma non ci ho mai giocato. Io sono concentrato solo sulla Fiorentina adesso, poi chissà…un giorno il Napoli potrebbe anche piacermi”.

NICO GONZALEZ “Mi ha impressionato tanto, è davvero molto forte”.