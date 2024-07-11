Mandragora: "Dobbiamo essere ambiziosi. Palladino ci ha fatto una bella impressione, ora dobbiamo lavorare"

Il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora ha parlato a Sky Sport dal ritiro della Fiorentina al Viola Park. Queste le sue parole:Su mister Palladino: “Palladino ci ha fatto una bella impre...

Il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora ha parlato a Sky Sport dal ritiro della Fiorentina al Viola Park. Queste le sue parole:

Su mister Palladino: “Palladino ci ha fatto una bella impressione e noi ci siamo subito messi a sua disposizione. Adesso stiamo facendo cose nuove, dobbiamo lavorare ma siamo pronti.“

Sugli obiettivi: “Dobbiamo essere ambiziosi. Negli ultimi due anni non siamo riusciti a vincere un trofeo anche se ci abbiamo lavorato molto. Ma c'è l'ambizione di tornare in fondo ad una competizione e portare finalmente un trofeo a casa. Ce lo meritiamo tutti: piazza, squadra e società.”

Sul suo ruolo e gli obiettivi personali: “Quest'anno giocherò in un centrocampo a due. Dovrò capire le richieste del mister, dobbiamo ancora imparare a conoscerci bene. Io provo sempre a migliorare qualcosa, ogni anno. Per esempio, lo scorso anno ho fatto il mio record di gol, adesso voglio superarlo. Sarà molto importante avere continuità, è quell'aspetto che ti fa guadagnare la nazionale. Da tanto tempo non indosso la maglia dell'Italia, indubbiamente è il mio sogno ma le decisioni spettano al commissario tecnico.”

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