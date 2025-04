Mandragora: “Dedichiamo la vittoria a Kean, sono state giornate difficili, ma siamo un grande gruppo”

Rolando Mandragora, centrocampista della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa a Cagliari dopo la vittoria per 2-1 sui sardi: “Siamo molto contenti per la prestazione, che è stata difficile e su un campo altrettanto difficile contro un avversario che ha un obiettivo. Ma anche noi ce l’abbiamo, è stato particolare giocare dopo quello che è successo lunedì. Adesso dobbiamo ricaricare le pile e proiettarci la prossima partita perché questa può indicarci la via per il campionato. Domenica giocheremo in casa con la nostra gente, questa può essere una marcia in più”.

Prosegue: “Ci siamo parlati nello spogliatoio, oggi abbiamo cercato di mettere in campo quello che ci era mancato nelle partite precedenti contro le squadre “piccole”. Credo che ci siamo preparati bene e che si sia visto oggi”.

Sull’obiettivo viola: “Bisogna vincere molte più partite possibili, sia in campionato che in Conference. Io ho il cruccio del trofeo, dopo due anni. Vorrei vincere la Conference, a cui partecipano squadre organizzate e quindi non è semplice. Secondo me è un torneo sottovalutato. Sicuramente le vittorie ci aiuteranno a definire meglio il percorso”.

Sui giorni dopo il rinvio: “Sono stati particolari, ma noi dobbiamo abituarci anche a questo. È successo un lutto grave, ci siamo preparati senza Kean, e gli dedichiamo la vittoria. Adesso ci proiettiamo alla prossima gara di campionato”.