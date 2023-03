Mandragora: “Cambiamenti hanno bisogno di tempo, felice di essere entrato nei meccanismi”

Rolando Mandragora ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina per soffermarsi sulla bella vittoria contro la Cremonese:

“Partita? Abbiamo ottenuto una vittoria importante, ci ha permesso di dare continuità ad i risultati. Oggi gioia doppia: sono contento per gol e assist, quindi gioia sia personale che di squadra.

Tempo per integrarsi? I cambiamenti hanno bisogno di un pochino di tempo, sono felice di essere entrato nei meccanismi e nelle richieste del mister. Per me è importante ed un orgoglio farne parte.

Tifosi? I tifosi sono stati il nostro dodicesimo uomo anche in trasferta ci hanno dato una grande spinta. Per quanto riguarda i punti da recuperare in campionato, stiamo spingendo e le partite vanno sempre giocate. Speriamo di continuare con questo trend.

Abbraccio con il mister? Mi ha fatto molto piacere perchè ha richieste particolari per ognuno di noi e ci migliora da tutti i punti di vista nell’arco della settimana.”

