Mandragora: “Bravi a rientrare in gara. Contento ma posso fare di più, dobbiamo puntare in alto”

Dopo la vittoria per 2-1 contro il Basaksehir, ai microfoni del sito ufficiale della Fiorentina, è intervenuto Rolando Mandragora: “Volevamo questa vittoria, l’abbiamo cercata da inizio partita. Siamo stati bravi a rientrare nella gara. Ora abbiamo qualche giornata per recuperare per la trasferta contro lo Spezia. Oggi siamo sttai in partita per tutti e 90 i minuti. Sono contento, ma posso fare di più e tutta la squadra può fare di più. Dobbiamo voler migliorare e puntare in alto. Questo ci dà morale e voglia di ripartire in campionato. In settimana lavoriamo forte e vogliamo ripartire”.