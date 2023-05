Mandragora, amore ma anche odio con il Torino: scelse Firenze (via Juventus)

Fra gli ex occhio alle motivazioni di Mandragora che ha lasciato un ottimo ricordo (per le sue prestazioni), ma è considerato dal popolo granata un giocatore che alla prospettiva di diventare un leader del Toro ha preferito – via Juventus – saltare nella direzione di Firenze e della Fiorentina. Piccole storie di calcio, queste, in attesa della notte di coppa Italia. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, FIORENTINA SU AMDOUNI