Mandragora, un addio silenzioso dopo 4 stagioni da protagonista: la Fiorentina lo cede al Torino
Il centrocampista lascia definitivamente Firenze e fa ritorno al club granata
A cura di Redazione Labaroviola
01 settembre 2026 22:38
Rolando Mandragora torna al Torino, l’annuncio del club granata arriva sui social con uno scatto del centrocampista nella sua prima esperienza con la maglia del Toro: “Bentornato Rolando” si legge. Questo il comunicato della Fiorentina: “ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Rolando Mandragora al Torino Football Club”.
Lo riporta alfredopedulla.com