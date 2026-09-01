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Mandragora, un addio silenzioso dopo 4 stagioni da protagonista: la Fiorentina lo cede al Torino

Il centrocampista lascia definitivamente Firenze e fa ritorno al club granata

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 settembre 2026 22:38
Mandragora, un addio silenzioso dopo 4 stagioni da protagonista: la Fiorentina lo cede al Torino -
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Rolando Mandragora torna al Torino, l’annuncio del club granata arriva sui social con uno scatto del centrocampista nella sua prima esperienza con la maglia del Toro: “Bentornato Rolando” si legge. Questo il comunicato della Fiorentina: “ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Rolando Mandragora al Torino Football Club”.

Lo riporta alfredopedulla.com

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