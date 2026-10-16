“Gonçalves sta vivendo un incubo in Italia”: dalla Champions alla panchina, in Portogallo è polemica

Appena 84 minuti in cinque presenze e un gol in Coppa Italia: l'ultimo colpo viola fatica a trovare spazio e il futuro resta in bilico

L'avventura di Pedro Gonçalves alla Fiorentina è partita in salita. Arrivato con grandi aspettative dallo Sporting, il portoghese sta trovando pochissimo spazio nelle rotazioni viola, alimentando dubbi non soltanto a Firenze, ma anche in patria.

Il quotidiano sportivo portoghese Bola na Rede non usa mezzi termini e titola: “Pedro Gonçalves sta vivendo un incubo in Italia”, fotografando le difficoltà di un trasferimento che, almeno finora, non ha dato i risultati sperati. Il suo futuro è legato a precise condizioni contrattuali: il riscatto obbligatorio scatterà al raggiungimento del 60% di presenze da almeno 45 minuti oppure in caso di qualificazione della Fiorentina alla Champions League.

Pochi minuti e un futuro da chiarire

I numeri raccontano le difficoltà del giocatore: appena 84 minuti complessivi in cinque presenze e un solo gol, segnato in Coppa Italia contro il Pisa e impreziosito da una giocata di qualità. Un bottino troppo esiguo per un calciatore arrivato come rinforzo di spessore e chiamato a dare alternative a Vanoli, soprattutto in assenza di Atta. Per cambiare lo scenario servirà più spazio, ma soprattutto la capacità del portoghese di trasformare le poche occasioni a disposizione in segnali concreti.