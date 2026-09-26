Mancini: "Vedo Fagioli come mezzala, stile Verratti. Se fa il regista si adatta, come Tonali"

Il CT ha parlato del ruolo del centrocampista viola in azzurro

Quale sia nel dettaglio la posizione ideale di Nicolò Fagioli è un enigma che a Firenze non ha ancora ottenuto una risposta definitiva. L'arrivo di Vanoli lo ha nuovamente posizionato al cuore del gioco, ma in questo scenario con un altro regista al suo fianco.

In tribuna con la Nazionale Ieri sera è rimasto tra i giocatori azzurri non a referto, ma troverà senz'altro un'opportunità, probabilmente già nella sfida di lunedì in Turchia. Il commissario tecnico Mancini, infatti, non lo immagina come regista puro, bensì come un elemento di supporto alla manovra al fianco del perno centrale: «Lo considero maggiormente un'ala d'interno sulla falsa riga di Verratti: sa gestire la palla da mezzala e in quella zona mi convince, anche se al pari di Tonali è in grado di adattarsi davanti alla difesa. Romano ha offerto una prova positiva; le sbavature fanno parte del gioco, altrimenti ogni sfida si chiuderebbe a reti bianche».