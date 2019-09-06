Mancini su Chiesa: "Sta pagando un'estate complicata, deve essere felice perché è in una grande squadra"
Ecco l'estratto della Gazzetta dello Sport su Roberto Mancini che parla di Federico Chiesa dopo la partita in nazionale:Quello a Chiesa è uno schiaffo, paterno: «Lui e Bernardeschi possono fare di più...
A cura di Redazione Labaroviola
06 settembre 2019 10:17
Ecco l'estratto della Gazzetta dello Sport su Roberto Mancini che parla di Federico Chiesa dopo la partita in nazionale:
Quello a Chiesa è uno schiaffo, paterno: «Lui e Bernardeschi possono fare di più e meglio. Federico sta pagando un’estate complicata, ma ora deve mettere la testa sul suo lavoro, essere felice di dov’è perché è in una grande squadra, ritrovare la tranquillità che non ha avuto questa estate per rendere al massimo».