Mancini: ''Rinnovare un impianto storico come il Franchi sia da esempio per altri stadi italiani''

Il Ct della nazionale Roberto Mancini non ha dubbi sulla bontà del progetto. Da parte sua anche un pensiero per il popolo ucraino.

Nella storica cerimonia di presentazione del nuovo Stadio Franchi, è intervenuto anche il commissario tecnico della nazionale campione d'Europa Rberto Mancini, che invitato sul palco, ha detto la sua sul progetto e sui principali temi che stanno caratterizzando la strettissima attualità. Queste le sue parole:

''Parole Shewchewnko? Lo sport deve essere veicolo di unione e non di divisione, è chiaramente un periodo critico, dobbiamo essere vicini al popolo ucraino, eppure credo che anche in Russia ci sia tantissima gente non a favore della guerra.

Siamo abbastanza sfortunati, perchè nel calcio viviamo una valvola di sfogo rispetto a tutto quello che sta succedendo. E'alienante pensare che, nel 2022, ci possano essere ancora vittime innocenti della guerra.

Fiorentina? Ho giocato ed allenato qui, sono molto legato, sicuramente il progetto di rinnovamento di un imipanto storico come quello di Firenze può essere da esempio anche per altri impianti nel resto del paese, sicuramente ne gioverà anche la Fiorentina. Playoff mondiali?

Adesso i ragazzi non ci stanno pensando, ma penso che andrà bene, mi fido dei miei ragazzi. Purtroppo il calcio molte volte non rispecchia tutti i valori in campo, avremmo avuto le qualità per ottenere subito la qualificazione. Convocazioni? Pressocchè saranno le stesse, valuteremo all'ultimo momento tenendo conto dello stato di forma dei calciatori, che in questa fase della stagione stanno giocando tanto.''

LA GUARDIA DI FINANZA INDAGA ANCHE SU ALCUNI BONIFICI DELLA FIORENTNA FATTI ALL'AGENTE FALI RAMADANI

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