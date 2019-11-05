Mancini pare essersi convinto, Castrovilli sarà convocato in nazionale subito

Gaetano Castrovilli è una possibilità chetende alla certezza: Roberto Mancini deciderà giovedì pomeriggio, dopo la riunione tecnica con il suo staff posticipata per aspettare il rientro da Dortmund di...

Gaetano Castrovilli è una possibilità chetende alla certezza: Roberto Mancini deciderà giovedì pomeriggio, dopo la riunione tecnica con il suo staff posticipata per aspettare il rientro da Dortmund di Lele Oriali. Ma il centrocampista della Fiorentina ha già fatto abbastanza per convincerlo a inserirlo nel gruppo dei convocati azzurri per le gare in Bosnia (Zenica, 15 novembre) e contro l’Armenia (il 18 a Palermo) che il c.t. della Nazionale ufficializzerà venerdì. Cosi riporta la Gazzetta dello Sport