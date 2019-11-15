Mancini lo preferisce a Chiesa contro la Bosnia, Bernardeschi lo ripaga con un assist
L'ex viola Federico Bernardeschi protagonista nel successo dell'Italia questa sera contro la Bosnia (parziale 0-3). Preferito a Federico Chiesa dall'inizio, l'esterno della Juventus ha ripagato il c.t...
A cura di Redazione Labaroviola
15 novembre 2019 22:53
L'ex viola Federico Bernardeschi protagonista nel successo dell'Italia questa sera contro la Bosnia (parziale 0-3). Preferito a Federico Chiesa dall'inizio, l'esterno della Juventus ha ripagato il c.t. con una buona prestazione complessiva, impreziosita dall'assist che ha liberato Acerbi per la rete del vantaggio azzurra.