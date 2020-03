Il commissario tecnico della nazionale Roberto Mancini ha parlato in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole su Chiesa:

“Salto di qualità in Champions? Le partite internazionali, ad alto livello tecnico ed agonistico,ti fanno crescere più in fretta, come ho detto anche a suo padre, Federico deve giocare con il massimo entusiasmo, e perché fa un lavoro bellissimo”