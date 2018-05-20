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Mancini e la sua prima uscita da CT: a Milano per Chiesa e gli italiani rossoneri

Il neo CT della Nazionale, Roberto Mancini, oggi alle 18.00 sarà a San Siro per seguire la sfida tra Milan e Fiorentina. Gli osservati speciali saranno sia in casa rossonera che in quella viola. Chies...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 maggio 2018 09:21
Mancini e la sua prima uscita da CT: a Milano per Chiesa e gli italiani rossoneri -
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Il neo CT della Nazionale, Roberto Mancini, oggi alle 18.00 sarà a San Siro per seguire la sfida tra Milan e Fiorentina. Gli osservati speciali saranno sia in casa rossonera che in quella viola. Chiesa ovviamente è sulla lista, così come Benassi e Biraghi seppur defilati. Per i rossoneri Donnarumma e Bonucci su tutti.

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