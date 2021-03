Mancini dovrà scegliere i centrocampisti per l’Europeo. Castrovilli riuscirà a strappare un posto?

Il bello per Mancini viene in mezzo e in avanti. Se Barella-Jorginho-Verratti non si discutono, così come Locatelli e Pellegrini, per un posto corrono in nove: Castrovilli, Cristante, Mandragora, Pessina, Sensi, Soriano, Tonali, più Zaniolo e il deb Ricci. Qui Mancini dovrà davvero trovare la quadra, pensando a quale giocatore valga di più come vice Jorginho, suo punto fermo. Lo riporta il Corriere dello Sport.

