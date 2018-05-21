Mancini: "Chiesa tra i giovani più interessanti per il futuro della Nazionale. Però..."

Il neo CT della Nazionale, Roberto Mancini è intervenuto ieri ai microfoni della Domenica Sportiva, in onda sulle reti Rai dopo aver assistito in tribuna a Milan Fiorentina:"Chiesa? E' sicuramente uno...

Il neo CT della Nazionale, Roberto Mancini è intervenuto ieri ai microfoni della Domenica Sportiva, in onda sulle reti Rai dopo aver assistito in tribuna a Milan Fiorentina:

"Chiesa? E' sicuramente uno dei giovani più interessanti per il futuro della Nazionale. Va lasciato crescere con tranquillità e lo stesso concetto vale per Pellegrini e Mandragora"