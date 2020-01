Queste le parole rilasciate dall’allenatore della Nazionale italiana Roberto Mancini a La Gazzetta dello Sport: “Chiesa gioca in una posizione in cui non rende. Non è un attaccante, fatica spalle alla porta. Ha bisogno della linea, sulla fascia diventa devastante. Deve pensare che l’aspetta un grande Europeo. Ho detto a suo padre di dirgli di stare rilassato, che deve ritrovare tranquillità e allegria. E pensi che gioca a calcio: non capita a tutti. È un privilegio. Castrovilli più gioca più migliora”.