Mancini: "Chiesa ha sentito una fitta, probabilmente tornerà a casa"
Queste le parole rilasciate in conferenza stampa da Roberto Mancini dopo la vittoria contro la Grecia che ha qualificato l'Italia ad Euro2020: "Le condizioni di Chiesa? Ha sentito una fitta da 20-25 m...
A cura di Redazione Labaroviola
13 ottobre 2019 00:36
Queste le parole rilasciate in conferenza stampa da Roberto Mancini dopo la vittoria contro la Grecia che ha qualificato l'Italia ad Euro2020: "Le condizioni di Chiesa? Ha sentito una fitta da 20-25 minuti. Probabilmente torna a casa, così come D'Ambrosio".
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