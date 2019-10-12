Labaro Viola

Mancini: "Chiesa ha sentito una fitta, probabilmente tornerà a casa"

Queste le parole rilasciate in conferenza stampa da Roberto Mancini dopo la vittoria contro la Grecia che ha qualificato l'Italia ad Euro2020: "Le condizioni di Chiesa? Ha sentito una fitta da 20-25 m...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 ottobre 2019 00:36
Mancini: "Chiesa ha sentito una fitta, probabilmente tornerà a casa" -
News
Fiorentina
Italia
Mancini
Chiesa
Condividi

Queste le parole rilasciate in conferenza stampa da Roberto Mancini dopo la vittoria contro la Grecia che ha qualificato l'Italia ad Euro2020: "Le condizioni di Chiesa? Ha sentito una fitta da 20-25 minuti. Probabilmente torna a casa, così come D'Ambrosio".

 

Tuttomercatoweb.com

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok