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Mancini: "Chiesa e Berna sono fuori condizione, devono fare di più"

Queste le parole rilasciate nel post gara di Armenia-Italia da Roberto Mancini su Federico Chiesa e l'ex calciatore viola Federico Bernardeschi: "Chiesa e Bernardeschi sono fuori condizione, il primo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 settembre 2019 23:30
Mancini: "Chiesa e Berna sono fuori condizione, devono fare di più" -
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Queste le parole rilasciate nel post gara di Armenia-Italia da Roberto Mancini su Federico Chiesa e l'ex calciatore viola Federico Bernardeschi: "Chiesa e Bernardeschi sono fuori condizione, il primo ha avuto un inizio un po' complicato mentre il secondo non ha giocato però hanno messo tutto quello che avevano in campo ma devono fare di più".

 

 

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