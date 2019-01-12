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Mancini: "Chiesa deve segnare di più, servono i consigli dal padre sul tiro. Il suo difetto..."

Il commissario tecnico della nazionale italiana Roberto Mancini ha parlato alla Gazzetta dello Sport di Federico Chiesa, queste le sue parole:"Una piccola frenata per Chiesa ci sta, con tutte le press...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 gennaio 2019 11:49
Mancini: "Chiesa deve segnare di più, servono i consigli dal padre sul tiro. Il suo difetto..." -
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Il commissario tecnico della nazionale italiana Roberto Mancini ha parlato alla Gazzetta dello Sport di Federico Chiesa, queste le sue parole:

"Una piccola frenata per Chiesa ci sta, con tutte le pressioni che ha... Ma deve segnare di più, è importante per il suo ruolo: si faccia dare qualche consiglio dal padre per migliorare nel tiro"

Meglio a destra o a sinistra?

«Mi piace su entrambe le fasce, anche se è a destra che va via sempre: tutti sanno che ci prova anzitutto lì, ma ha talmente tanta forza e progressione da riuscirci lo stesso. Deve migliorare la precisione: a sinistra per rientrare sul suo piede e tirare, a destra per mettere in mezzo la palla gol»

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