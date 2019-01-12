Mancini: "Chiesa deve segnare di più, servono i consigli dal padre sul tiro. Il suo difetto..."

Il commissario tecnico della nazionale italiana Roberto Mancini ha parlato alla Gazzetta dello Sport di Federico Chiesa, queste le sue parole:"Una piccola frenata per Chiesa ci sta, con tutte le press...

Il commissario tecnico della nazionale italiana Roberto Mancini ha parlato alla Gazzetta dello Sport di Federico Chiesa, queste le sue parole:

"Una piccola frenata per Chiesa ci sta, con tutte le pressioni che ha... Ma deve segnare di più, è importante per il suo ruolo: si faccia dare qualche consiglio dal padre per migliorare nel tiro"

Meglio a destra o a sinistra?

«Mi piace su entrambe le fasce, anche se è a destra che va via sempre: tutti sanno che ci prova anzitutto lì, ma ha talmente tanta forza e progressione da riuscirci lo stesso. Deve migliorare la precisione: a sinistra per rientrare sul suo piede e tirare, a destra per mettere in mezzo la palla gol»