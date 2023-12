Mamma mia che bel risultato, il Bologna crolla a Udine. La Fiorentina vola al quarto posto e va a +2

Era dal 12 novembre, vittoria della Fiorentina per 2-1 al Dall’Ara, che il Bologna non perdeva. Era addirittura dal 4 novembre, 1-0 al Milan a San Siro, che l’Udinese non vinceva. L’ultima gara del 2023 regala sorprese, perché i bianconeri centrano la seconda vittoria di questo campionato e i rossoblù la terza sconfitta della loro stagione: al Bluenergy Stadium di Udine finisce infatti sul risultato di 3-0 una partita molto meno combattuta del previsto, che premia i padroni di casa.

Pereyra trascina. Il migliore in campo è il Tucumano, lesto nel tap-in dopo la parata di Skorupski su Martin Payero al 22′ e poi grande protagonista dell’azione del definitivo tris, firmato proprio da quest’ultimo. Nel mezzo, la rete rocambolesca di Lorenzo Lucca, che sale a sei gol in questa Serie A deviando una conclusione imprecisa di Sandi Lovric da fuori area. Mai in partita, mai troppo pericoloso, il Bologna di Thiago Motta, al quale non sono bastati l’estro del solito Joshua Zirkzee, anzi più vicino al rosso che al gol, e l’ingresso di Orsolini.

Cambia la stagione? Di sicuro, la partita di oggi inverte il trend, per entrambe: i rossoblù dicono addio al controsorpasso sulla Fiorentina e salutano, almeno per ora, la zona Champions League alla quale avevano fatto la bocca. I bianconeri, viceversa, mettono in cascina punti pesantissimi per la salvezza, portandosi a +3 sulla zona rossa della classifica.

LA CURVA FIESOLE BACCHETTA GLI ALTRI SETTORI DELLO STADIO