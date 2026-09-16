Malusci: "Vanoli ha dimostrato che la Fiorentina non è costruita male, il mercato è stato ottimo"

L'ex difensore ha parlato del match vinto col Pisa

A Radio Bruno è intervenuto Alberto Malusci per parlare di Fiorentina: "Vanoli ha già dato una bella sterzata rispetto a prima, abbiamo un ottimo organico perché là davanti c'è tanta qualità e non succede spesso. Ieri non abbiamo preso gol per la prima volta, so che si giocava contro una squadra di B, ma aiuta molto a far crescere la nostra compattezza."

Su Njie: "Ha degli strappi incredibili, ha dato due sverniciate notevoli ed a partita in corso, ti fa la differenza. Mi sembra veramente un giocatore di grande avvenire."

Su Gonçalves: "Magari non ha ancora la condizione ed è vero, ma il suo calcio non è da tutti. Fa un gol veramente importante e che non tutti sanno fare."

Su Oulai: "Lo vedo un giocatore da intercetto poi diventerà anche un regista. Mi piacerebbe vederlo con Fagioli, chiaramente sono giocatori diversi."

Su Jimenez: "Mentalmente va aggiustato, ha una corsa pazzesca. Chiaramente Vanoli gli deve insegnare a difendere perché sugli esterni non difendiamo benissimo."