Malusci: "Dragusin ha bloccato Hojlund, è cresciuto molto a livello fisico e sta veramente bene"

Il noto opinionista ha lodato la prova di Dragusin

A Radio Bruno è intervenuto l'ex difensore Alberto Malusci per parlare di Fiorentina: "Per me era importante dare continuità contro un avversario così forte, abbiamo retto bene e abbiamo avuto ancora più certezze perché sappiamo reagire quando prendiamo gol e non era scontato. Faceva un caldo atroce, ma siamo andati a mille e si poteva pure vincere."

Su Dragusin: "Mi è piaciuto, è stato bravissimo perché andava uno contro uno con Hojlund e l'ha arginato alla grande. Sta crescendo a livello fisico e fa una grande differenza."

Su Ranieri: "Lui è il leader caratteriale ed è uno che non molla. Ci puoi puntare sempre e non ti delude perché ha un rendimento costante, non lo levi facilmente."

Sulla Fiorentina: "Sono giovani, non parliamo di obiettivi. Lasciamoli giocare a calcio senza pressioni e vedrete che ci toglieranno delle soddisfazioni. Questa Fiorentina è divertente da vedere."