Maleh: "Sono felicissimo di essere in questa grandissima squadra, darò sempre il massimo"

Le parole del neo arrivo Maleh

Ai giornalisti presenti al centro sportivo ha parlato il nuovo acquisto della Fiorentina Maleh:

"Sono contentissimo di partire con questa grandissima squadra, prometto di dare sempre il massimo. Italia? Siam tutti felici per il risultato inaspettato, ma è stata una grandissima vittoria. Venezia? Sono contento di essere riuscito a raggiungere un obiettivo importante con loro, ma ora sono tornato qua, e sono concentrato sulla Fiorentina".

INTANTO LA FIORENTINA TRATTA IL RINNOVO DI VLAHOVIC

https://www.labaroviola.com/repubblica-vlahovic-si-tratta-il-rinnovo-nodo-clausola-la-fiorentina-spara-alto/145607/