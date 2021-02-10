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Maleh: "I compagni hanno appoggiato la scelta di andare alla Fiorentina"

Maleh arriverà alla Fiorentina in estate dopo l'esperienza al Venezia in Serie B.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 febbraio 2021 16:15
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Youssef Maleh
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Maleh: "I compagni hanno appoggiato la scelta di andare alla Fiorentina"

Il centrocampista marrocchino, Youssef Maleh, ha rilasciato della dichiarazioni al canale ufficile del club del Venezia.

Queste le sue dichiarazioni: "I compagni mi hanno sempre sostenuto, appoggiando nella mia scelta di trasferirmi alla Fiorentina. Sapevo che saremmo arrivati a una conclusione favorevole per entrambe le parti. Adesso ho ripreso ad aiutare la squadra, da quando mi è stata data la possibilità di rientrare, facendo quello che mi chiede il l'allenatore".

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