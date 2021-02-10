Maleh: "I compagni hanno appoggiato la scelta di andare alla Fiorentina"
Maleh arriverà alla Fiorentina in estate dopo l'esperienza al Venezia in Serie B.
A cura di Redazione Labaroviola
10 febbraio 2021 16:15
Il centrocampista marrocchino, Youssef Maleh, ha rilasciato della dichiarazioni al canale ufficile del club del Venezia.
Queste le sue dichiarazioni: "I compagni mi hanno sempre sostenuto, appoggiando nella mia scelta di trasferirmi alla Fiorentina. Sapevo che saremmo arrivati a una conclusione favorevole per entrambe le parti. Adesso ho ripreso ad aiutare la squadra, da quando mi è stata data la possibilità di rientrare, facendo quello che mi chiede il l'allenatore".
LEGGI ANCHE LE DICHIARAZIONI DI CALLEJON
https://www.labaroviola.com/se-callejon-non-e-contento-vada-in-serie-b-chi-arriva-a-firenze-deve-essere-contento-e-carico/130830/