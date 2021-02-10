Maleh: "I compagni hanno appoggiato la scelta di andare alla Fiorentina"

Maleh arriverà alla Fiorentina in estate dopo l'esperienza al Venezia in Serie B.

Il centrocampista marrocchino, Youssef Maleh, ha rilasciato della dichiarazioni al canale ufficile del club del Venezia.

Queste le sue dichiarazioni: "I compagni mi hanno sempre sostenuto, appoggiando nella mia scelta di trasferirmi alla Fiorentina. Sapevo che saremmo arrivati a una conclusione favorevole per entrambe le parti. Adesso ho ripreso ad aiutare la squadra, da quando mi è stata data la possibilità di rientrare, facendo quello che mi chiede il l'allenatore".

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