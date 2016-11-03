Mai cosi in alto nel Ranking Uefa. La Fiorentina gode dei successi del giovedì, sorridono anche le casse viola

Gli stadi saranno vuoti e i viaggi infiniti, ma l'Europa League si sta rivelando una ricchezza per la Fiorentina

Il Corriere fiorentino oggi in edicola parla di come l'Europa League sia diventata importante per la società viola. Gli stadi saranno anche vuoti, i viaggi infiniti e verso località sconosciute, ma nonostante tutto questo l’Europa League vale sempre di più. La Fiorentina ha accarezzato il sogno di una finale e ottenuto risultati che oltre a far sognare i tifosi, sono serviti a scalare il ranking Uefa e guadagnarsi stabilmente un posto tra le teste di serie dei sorteggi. Nel 2012, la compagine gigliata ricopriva la posizione numero 53 della classifica, ma con Montella prima e Sousa poi ecco la risalita fino alla ventiquattresima posizione, la migliore dell’era Della Valle. E questo lo si sente anche nelle casse viola, perché se è vero che il divario con i soldi della Champions resta enorme, è vero anche che l’incremento dei ricavi varato quest’anno, rende il giovedì di coppa più importante che mai.