M. Quarta: “Cerco la continuità che non ho avuto con la Fiorentina. Voglio il Mondiale”

Intervenuto ai microfoni ufficiali della Fiorentina, Lucas Martinez Quarta ha parlato dei temi caldi in casa viola: “Ci aspettano tre mesi con molte partite e avremo tutti la possibilità di giocare. Dobbiamo essere pronti ad affrontare questo periodo intenso”.

MONDIALE “Nell’ultimo non rientrai nei convocati, ma sto lavorando in questo senso perché ci tengo tantissimo. Sto lavorando per fare bene e trovare la continuità che non ho avuto in questo biennio alla Fiorentina”.

JOVIC-CABRAL “Il calcio di Italiano è totalmente diverso da quello argentino. Non abbiamo l’abitudine di confrontarci con questi attaccanti. Uno come Jovic è un giocatore di qualità che non ha avuto molte possibilità al Real Madrid, ma è andato alla grande a Francoforte. Per noi difensori è importante mettersi alla prova contro di lui così come contro Cabral. Poter marcare giocatori forti come loro è davvero utile”.

PROSSIMO CAMPIONATO “Serve adattarsi a livello tattico e io credo di esserci riuscito. Per questo motivo spero di far bene nella prossima stagione. Quest’anno dobbiamo confermare quanto fatto la scorsa annata. Potevamo fare forse meglio ma abbiamo comunque raggiunto l’obiettivo”.