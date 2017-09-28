Lupoli: "Andare alla Fiorentina la scelta più sbagliata della mia carriera. Dovevo andare al Napoli"

Avevo dato la mia parola a De Laurentiis ma il mio procuratore mi convinse ad accettare Firenze. Fu l'inizio della fine" così Arturo Lupoli alla Gazzetta

Arturo Lupoli, attaccante italiano di cui si diceva sarebbe diventato un grande giocatore di fama mondiale, oggi attaccante della Fermana, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, queste le sue parole:

“Alla Fiorentina con Prandelli ho fatto uno spezzone in un campionato. È stato il peggior anno della mia carriera. E pensare che avevo chiuso con il Napoli: mi aspettavano De Laurentiis e Marino per firmare, ma i procuratori mi hanno indotto a scegliere Firenze facendomi fare brutta figura con il Napoli a cui avevo dato la mia parola. Sono stato premiato dal punto di vista economico, ma affossato da quello tecnico. L’anno dopo nessuno mi voleva: ero finito nel dimenticatoio.”