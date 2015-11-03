Labaro Viola

Notizie Lupoli Fiorentina

Lupoli: "Andare alla Fiorentina è stata la scelta peggiore della mia carriera"

18 maggio 2020 15:30

Lupoli: "Andare alla Fiorentina la scelta più sbagliata della mia carriera. Dovevo andare al Napoli"

28 settembre 2017 11:37

Archivio

Esplora l'archivio di Lupoli

Sett. 21
Sett. 39